Призывников не будут направлять в новые регионы РФ – Генштаб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян, которые будут призваны для прохождения срочной службы, не будут направлять в новые регионы РФ и привлекать к участию в специальной военной операции, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – сказал генерал-полковник в интервью газете "Красная звезда".

Бурдинский напомнил, что очередная призывная кампания стартует 1 ноября. Этой осенью, по его словам, будут призваны 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, будут призваны на военную службу в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что призывники будут служить в зонах, которые не задействованы в проводимой Россией спецоперации на Украине. Он также отмечал, что граждане, которые закончили служить, вернутся домой.



Новости часа: осенний призыв в 2022 году начнется с 1 ноября

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