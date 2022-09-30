Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 120 тысяч человек", – следует из документа.

Уточняется, что с 1 октября должно произойти увольнение со службы по призыву тех, у кого истек ее срок.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что предстоящий призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ не будет связан с военной спецоперацией на Украине, все мероприятия будут осуществляться в плановом порядке.

По его словам, все призванные срочники будут проходить службу на территории России вне зависимости от наличия специальности.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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