Эксперт рассказал о положении срочников при частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Призванные во время осенней кампании срочники не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции, заявил военный юрист Павел Малютин.

"Это волеизъявление верховного главнокомандующего, чтобы срочников не направлять, о чем мы слышали 24 февраля", – сообщил он в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, срочники могут быть направлены в приграничные с Украиной регионы, где будут заниматься материально-техническим обеспечением.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ

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