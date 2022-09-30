Префектуры столицы начали разносить по домам уведомления об отзывах повесток

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Сотрудники столичных префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.

Повестки, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются после дополнительных проверок с учетом жалоб москвичей.

Для таких обращений работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77, а в военкоматах созданы спецгруппы, работающие по этому направлению.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Эксперты рассказали, кому могут отозвать повестку

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