Мозер заявила, что спортсменов сборной РФ не будут призывать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что спортсменов сборной России не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет RT.

Она рассказала, что повестки пришли некоторым фигуристам из Санкт-Петербурга, однако скоро этот вопрос должен быть решен.

"Недавно я была в министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны. Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решен положительно", – сказала тренер.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку для прохождения военной службы в рамках мобилизации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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