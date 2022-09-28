Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку для прохождения военной службы в рамках мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его отца Рината Билялетдинова.

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад", – сказал он.

По словам мужчины, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года давал воинскую присягу. Также он отметил, что в соответствии с законодательством призыву в рамках частичной мобилизации подлежат граждане в возрасте до 35 лет, в то время как Билялетдинову 37.

"Тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", – добавил Билялетдинов.

Ранее сообщалось, что повестку из военкомата получил российский кикбоксер, чемпион Европы и мира, боец ММА Владимир Минеев. Он заявил, что не будет бегать от службы и в ближайшее время направится в военкомат. Минеев поделился, что по военной специальности он стрелок.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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