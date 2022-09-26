Боец ММА Минеев рассказал о реакции его матери на новость о повестке

Фото: Агентство "Москва"
Российский кикбоксер, чемпион Европы и мира, боец ММА Владимир Минеев рассказал о реакции его матери на повестку, которую он ранее получил. Об этом он сообщил в программе "Есть тема!" на "Матч ТВ".
Минеев заявил, что не будет бегать от службы и в ближайшее время направится в военкомат. Он поделился, что по военной специальности он стрелок. Более того, рассказал боец, он служил в ВДВ по контракту.
"<…> Ну, мама плакала, конечно. Мне кажется, в этот день по всей стране женщины плакали. Слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Она знает, что в этой ситуации что‑то говорить бесполезно. Я туда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего. Мужчины должны оставаться мужчинами", – поделился Минеев.
В прошлом году кикбоксер защитил пояс чемпиона AMC Fight Nights, победив Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее сообщалось, что зампред правительства Камчатского края Сергей Миронов получил повестку о призыве в ВС РФ в рамках частичной военной мобилизации. Отмечается, что вице-губернатор воспринял призыв с гордостью, так как он считает себя патриотом. Миронов уже приступил к подготовке к сборам.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. Те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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