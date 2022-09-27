Психолог дал совет женам и родителям получивших повестки мужчин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Близким мобилизованных мужчин нужно разрешить себе эмоции и поддерживать рутину, посоветовал клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов.
В беседе с "Лентой.ру" он подчеркнул, что никто не знает, как сохранять спокойствие в сложной ситуации. По его словам, негативные эмоции человека – это важный механизм выживания и адаптации, который сигнализирует о различных опасностях. Волнение и тревогу психолог назвал обратной стороной любви.
Он посоветовал предпринять все возможные меры, если повестка пришла по ошибке. Если же мобилизации избежать не удастся, специалист посоветовал продумать список необходимых дел до отъезда и выполнить все его пункты.
Родных мобилизованных он призвал стараться возвращаться из тревожных мыслей о потенциальных ужасных событиях в настоящий момент. По его словам, продумывание самых негативных вариантов никак не влияет на то, как будут развиваться события.
"Если вы заметили, что ваши мысли в тревожном будущем, переводите фокус внимания на то дело, которое вы сейчас выполняете. Например, если вы смотрите фильм, концентрируйтесь на нем, если вы кушаете – сфокусируйтесь на вкусе еды. Постарайтесь быть включенным в настоящий момент", – рекомендовал Скворцов.
Он добавил, что важно продолжать выполнять обычные жизненные дела – это поддерживает стабильность психики и помогает поддерживать качество жизни. Также психолог заметил, что важно разрешать себе радоваться, не считая такое поведение циничным или аморальным.
По словам Скворцова, чтобы сохранять свое стабильное состояние, надо иногда чувствовать положительные эмоции, однако, если в течение двух недель ничего не радует, очень сильны негативные мысли, тяжелое чувство тоски и безысходности, лучше обратиться к психиатру.
Родителям мобилизованных мужчин врач посоветовал внимательно относиться к своему здоровью, на котором могут негативно сказываться длительные переживания.
Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что чаи и специальные отвары помогают успокоиться на фоне стресса. Предпочтение, по ее словам, следует отдавать напиткам с мятой, мелиссой, чабрецом, ромашкой, пустырником и липой.
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