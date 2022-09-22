Невролог назвала напитки, способствующие снятию стресса и тревожности

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Чтобы успокоиться на фоне тревожности и стресса следует заваривать себе чаи и отвары с особыми травами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-невролог Елена Мирошник.

"В первую очередь, если мы говорим о натуральных препаратах, то это различные травяные чаи и сборы, которые вы можете собрать сами или приобрести, заварить их и принимать", – сказала специалист.

По ее словам, в числе успокаивающих трав – мята, мелисса, чабрец, ромашка, пустырник и липа. Все их можно купить в обычной аптеке. Кроме того, там же продаются уже готовые сборы трав, помогающих побороть беспокойство.

Мирошник отметила, что подобные отвары можно пить и детям, но только с двух лет. Для ребенка дозировка должна быть минимум вдвое меньше, чем для взрослого.

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