Психиатр предупредил о высоком риске обострения психических заболеваний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк заявил о высоком риске обострения психических заболеваний в Москве. Об этом пишет "Мослента".

По словам специалиста, жизнь в большом городе требует устойчивой психики. Поэтому тем, у кого есть ментальные расстройства, будет сложнее в мегаполисе.

"Сюда едут со всей страны в поисках лучшей жизни. В Москве все: страсти, битвы, достижения, победы и поражения. Все это крайне стрессогенно и требует крепкой психики", – объяснил он.

Если сравнить обстановку в Москве и в Санкт-Петербурге, в столице она более напряженная, отметил Костюк.

Психиатр добавил, что свой отпечаток оставила и пандемия. Эксперт объяснил, что любые тревожные новости способны оказать влияние на слабую психику.

"Новый стресс ложится на без того уязвимую психику, так что риск получить стрессовое расстройство усиливается", – сказал он.

Однако Костюк заметил, что москвичи стали внимательнее относиться к своему внутреннему состоянию. Жители столицы теперь не стесняются обращаться к психотерапевтам, добавил он.

Ранее психиатр Надежда Соловьева рассказала, как защититься от людей с осенним обострением. По ее словам, при встрече с человеком, чье поведение показалось достаточно странным, следует избегать зрительного контакта.

Врач предупредила, что с наступлением осени у людей часто обостряются разные заболевания. К признакам психического расстройства специалист отнесла плохое настроение, раздражительность и неадекватное поведение.