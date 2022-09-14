Врач дал советы по борьбе с осенним обострением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Людям с психическим заболеванием следует отслеживать свое состояние, заявил врач-психиатр Михаил Тетюшкин. По его словам, их родственники должны быть внимательными, чтобы вовремя обратиться к специалистам.
Если врач уже назначил схему лечения, то отклоняться от нее нельзя, считает Тетюшкин. Либо нужно оставаться внимательным к сигналам своего организма.
"Если человек сам может это оценить, то замечательно, и соответственно ему следует как можно быстрее обращаться за помощью. Если родственники замечают, что человек ведет себя как-то не так как обычно, то им бить тревогу", – отметил Тетюшкин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
Кроме того, он посоветовал отойти подальше от людей, которые ведут себя странно или вызывающе.
"Пытаться оказывать какую-то помощь или призывать к порядку, тем более, если человек видит, что товарищ явно в неадеквате, наверное, не стоит. Если уж очень хочется проявить заботу, то тут надо ставить в известность полицию, потому что они уже в свою очередь вызовут психиатрическую помощь на себя", – считает Тетюшкин.
Эксперт также дал ряд советов по профилактике психического состояния. Тетюшкин порекомендовал сделать свой рацион питания сбалансированным, спать достаточное количество времени и следовать здоровому образу жизни.
Ранее психотерапевт Полина Свечникова объяснила, чем выгорание на работе отличается от депрессии. По ее словам, выгорание появляется в какой-либо определенной сфере деятельности. Депрессия же отражается на всем, что делает человек.
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