Врач дал советы по борьбе с осенним обострением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Людям с психическим заболеванием следует отслеживать свое состояние, заявил врач-психиатр Михаил Тетюшкин. По его словам, их родственники должны быть внимательными, чтобы вовремя обратиться к специалистам.

Если врач уже назначил схему лечения, то отклоняться от нее нельзя, считает Тетюшкин. Либо нужно оставаться внимательным к сигналам своего организма.

"Если человек сам может это оценить, то замечательно, и соответственно ему следует как можно быстрее обращаться за помощью. Если родственники замечают, что человек ведет себя как-то не так как обычно, то им бить тревогу", – отметил Тетюшкин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Кроме того, он посоветовал отойти подальше от людей, которые ведут себя странно или вызывающе.

"Пытаться оказывать какую-то помощь или призывать к порядку, тем более, если человек видит, что товарищ явно в неадеквате, наверное, не стоит. Если уж очень хочется проявить заботу, то тут надо ставить в известность полицию, потому что они уже в свою очередь вызовут психиатрическую помощь на себя", – считает Тетюшкин.

Эксперт также дал ряд советов по профилактике психического состояния. Тетюшкин порекомендовал сделать свой рацион питания сбалансированным, спать достаточное количество времени и следовать здоровому образу жизни.

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