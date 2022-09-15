Психотерапевт связала психические расстройства с возрастом человека

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Разброс среднего возраста проявлений различных заболеваний широк, например, ряд ментальных проблем возникает в детском или подростковом возрасте. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала врач-психотерапевт Полина Свечникова.
По ее словам, депрессия обычно возникает в 30–35 лет, а у пожилых людей может появиться деменция или болезнь Альцгеймера.
"Есть возрастные изменения, происходящие в том числе в головном мозге, профилактикой которых нужно начинать заниматься в молодые годы – в 25–30 лет. И здесь, как бы избито это ни звучало, нужно говорить о здоровом образе жизни", – сказала Свечникова.
Психотерапевт поведала, что многие расстройства памяти и деменция связаны с сопутствующими заболеваниями, которые иногда могут стать одной из основных причин ментальных проблем. Свечникова пояснила, что гипертоническая и ишемическая болезни, атеросклероз и сахарный диабет провоцируют нарушение кровоснабжения головного мозга.
Свечникова рекомендовала для избежания указанных проблем правильно питаться и уделять время умеренным физическим нагрузкам. Кроме того, также стоит регулярно получать новую информацию, приобретать новые навыки.
Ранее врач-психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что людям с психическим заболеванием следует отслеживать свое состояние. По его словам, их родственники должны быть внимательными, чтобы вовремя обратиться к специалистам. Если врач уже назначил схему лечения, то отклоняться от нее нельзя.
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