Эксперт рассказала о методах борьбы с циклонической депрессией

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В период резкой смены погоды необходимо употреблять больше продуктов с триптофаном и серотонином (бананы, икра, сыр), выделять минимум 40 минут на прогулки и наладить режим дня, сообщает Life.ru.

"Помощь психологов и психиатров практически не нужна. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления. Обратиться к врачу можно удаленно", – рассказала нейропсихолог Алевтина Кузьмина.

Эксперт также посоветовала не пренебрегать отдыхом, спать по меньшей мере 8 часов в сутки и избегать общения с пессимистами.

По словам Кузьминой, циклоническая депрессия не является заболеванием. Среди ее симптомов она назвала сонливость и потеря концентрацию на работе. Это связано с с уменьшением светового дня, повышением выработки мелатонина и погодными изменениями.

Нейропсихолог призвала не путать циклотомию с биполярным расстройством.

"Люди с циклотимией в период смены сезонов могут ощущать на себе дополнительные изменения. У них все реже получается входить в фазу активности, а период упадка сил становится все длиннее и сильнее", – уточнила она.

Ранее врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова посоветовала россиянам заранее подготовиться к осеннему периоду и принять меры для профилактики психических расстройств.

По ее словам, в сентябре можно начать устраивать ежедневные 10-минутные прогулки, а также заняться творчеством. Поскольку у многих людей в период осени усиливается тяга к сладкому, эксперт посоветовала заменить его ягодами, фруктами или бодрящими чаями.