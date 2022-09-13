Эксперт рассказала о методах борьбы с циклонической депрессией

Фото: depositphotos/p.brazauskas
В период резкой смены погоды необходимо употреблять больше продуктов с триптофаном и серотонином (бананы, икра, сыр), выделять минимум 40 минут на прогулки и наладить режим дня, сообщает Life.ru.
"Помощь психологов и психиатров практически не нужна. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления. Обратиться к врачу можно удаленно", – рассказала нейропсихолог Алевтина Кузьмина.
Эксперт также посоветовала не пренебрегать отдыхом, спать по меньшей мере 8 часов в сутки и избегать общения с пессимистами.
По словам Кузьминой, циклоническая депрессия не является заболеванием. Среди ее симптомов она назвала сонливость и потеря концентрацию на работе. Это связано с с уменьшением светового дня, повышением выработки мелатонина и погодными изменениями.
Нейропсихолог призвала не путать циклотомию с биполярным расстройством.
"Люди с циклотимией в период смены сезонов могут ощущать на себе дополнительные изменения. У них все реже получается входить в фазу активности, а период упадка сил становится все длиннее и сильнее", – уточнила она.
Ранее врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова посоветовала россиянам заранее подготовиться к осеннему периоду и принять меры для профилактики психических расстройств.
По ее словам, в сентябре можно начать устраивать ежедневные 10-минутные прогулки, а также заняться творчеством. Поскольку у многих людей в период осени усиливается тяга к сладкому, эксперт посоветовала заменить его ягодами, фруктами или бодрящими чаями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: