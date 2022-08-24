Психотерапевт рассказала о методах профилактики осенней депрессии

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Приход осени для многих людей ознаменовывается наступлением сезонной депрессии, начинать ее профилактику следует уже в августе, заявила врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она пояснила, что солнечный свет участвует в метаболизме серотонина, отвечающего за активность, бодрость и хорошее настроение. С наступлением холодного времени года, осенью, световой день сокращается, что приводит к уменьшению объема вырабатываемого серотонина.

"Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство. Поэтому важно заранее подготовить себя к этому периоду. Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе дневные хотя бы десятиминутные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия", – рассказала Свечникова.

Также, по ее словам, у многих людей осенью усиливается тяга к сладкому, таким образом организм пытается усилить выработку серотонина, чтобы получить положительные эмоции более легким путем.

"Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами – фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное – чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие", – посоветовала Свечникова.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Кравцова рассказала о продуктах питания, БАДах и других препаратах, оказывающих положительное влияние на эмоциональное состояние человека.

Настроение человека напрямую связано с биохимическими процессами, участие в которых также принимают магний, жирорастворимые витамины Д, А, Е. Удержать гормон спокойствия на допустимом уровне можно путем употребления перечисленных веществ. Они содержатся в продуктах питания, витаминных комплексах и БАДах.

Чтобы повысить уровень дофамина, можно также включить в рацион мясо и бобовые.

