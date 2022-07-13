Побороть депрессию можно с помощью употребления мяса и бобовых – эксперт

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Врач-эндокринолог Екатерина Кравцова рассказала изданию Pravda.Ru о продуктах питания, БАДах и других препаратах, оказывающих положительное влияние на эмоциональное состояние человека.

Настроение человека напрямую связано с биохимическими процессами, участие в которых также принимают магний, жирорастворимые витамины Д, А, Е. Удержать гормон спокойствия на допустимом уровне можно путем употребления перечисленных веществ. Они содержатся в продуктах питания, витаминных комплексах и БАДах. Чтобы повысить уровень дофамина, можно также включить в рацион мясо и бобовые.

Однако Кравцова отметила, что перед приемом дополнительных препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку непереносимость БАДов может вызвать отек Квинке и другие аллергические реакции.

По мнению врача, стимуляторы в виде перечисленных веществ вызывают у человека привыкание. Уровень дофамина в организме можно повысить за счет благоприятной обстановки. Она положительно повлияет на настроение.

Ранее стало известно, что абрикосы оказывают благоприятное воздействие на нервную систему человека. Кроме того, фрукты повышают стрессоустойчивость и улучшают память.