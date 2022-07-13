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Эксперт рассказала, какие продукты полезнее употреблять после термообработки

Через тернии к пользе: какие продукты становятся полезнее после термообработки
обществоеда

Считается, что, как только мы начинаем готовить, витамины из продуктов буквально улетучиваются. Однако бывает и так, что термическая обработка меняет состав продуктов в лучшую сторону и блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Рассказываем, как этого можно добиться.

Сыроедам на заметку

Фото: depositphotos/grublee

Популярное мнение о том, что овощи полезнее есть сырыми, не совсем верное. С некоторыми продуктами во время термической обработки происходят чудеса преображения, рассказала Москве 24 диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова.

Например, в помидорах в разы увеличивается содержание антиоксиданта ликопина. Он полезен для сердца, сосудов и обладает противоопухолевым свойством.

Чтобы антиоксидант лучше усвоился, блюда с томатами надо заправлять растительным маслом. Ведь ликопин – это жирорастворимое вещество.
Олеся Лукашенкова
диетолог, нутрициолог

Еще с помощью ежедневного употребления томатных продуктов можно добиться снижения плохого холестерина на 10%. В день будет достаточно одной чашки сока из помидоров или трех-четырех ложек томатной пасты, отметила диетолог.

Еще один овощ, который лучше употреблять готовым, – морковь. В этом случае бета-каротина, за который ее так ценят, станет больше. Кроме того, полезные вещества в приготовленной морковке будут лучше усваиваться.

В целом приготовление делает овощи мягче для нашей пищеварительной системы и легче для переваривания. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта грубая клетчатка и пектины могут ухудшить состояние. Для них термически обработанные овощи, а также фрукты точно полезнее.

Готовьте на здоровье

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Надо отметить, что приготовление пойдет продуктам на пользу, только если делать это правильно. Избыточная термообработка овощей ухудшит их качество. Лучшим вариантом будет "аль денте". То есть когда продукты, будучи полностью готовыми, сохраняют ощутимую при укусе упругость, уточнила диетолог.

Одним из самых полезных способов приготовления продуктов является тушение. Получается что-то среднее между жаркой и варкой. Но в отличие от них тушение всегда производится под крышкой.
Олеся Лукашенкова
диетолог, нутрициолог

Тушат продукты обычно от 40 минут в закрытой посуде на медленном огне. Таким способом можно приготовить полезное блюдо из мяса или рыбы в сочетании с различными овощами и пряностями.

"Если вы не торопитесь, обязательно приготовьте блюдо в медленноварке. Это специальный аппарат, который тушит продукты в воде при небольшой температуре (от 75 до 95 градусов). Такая технология позволяет сохранить пользу ингредиентов и является одним из самых лучших способов приготовления мяса. Но она затратна по времени – процесс длится около шести часов", – рассказала диетолог.

Еще один медленный и щадящий способ приготовления – поширование. Продукты варятся в воде без кипения при температуре между 71 и 82 градусами. Это позволяет сохранить структуру продуктов и витамины в них.

Ода кислой капусте

Фото: depositphotos/zemchen

Интересные метаморфозы происходят с продуктами и во время ферментации. При естественном брожении микроорганизмы за счет недостатка кислорода расщепляют органические соединения.

"Продукты в результате обогащаются полезными минералами, витаминами С, В и К, жирными кислотами омега-3, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками", – рассказала диетолог.

Самый популярный у нас ферментированный продукт – это квашеная капуста. Чтобы сохранить больше целебных свойств этого овоща, кочан (целый или разрезанный пополам) заквашивают в деревянных бочках. Не только капуста, но и ее сок (не путать с маринадом) полезны для кишечника и являются прекрасным источником витаминов и минеральных солей.

В странах Средиземноморья можно попробовать ферментированные оливки. Плоды обрабатывают рассолом или специальными маринадами и получают насыщенный полезными веществами продукт. Однако от пастеризованных ягод, которые нам предлагают в супермаркетах, лучше отказаться – в них слишком много консервантов.

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Трошина Любовь

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