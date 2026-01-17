Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в кафе на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ставропольского края"

Причиной взрыва в кафе на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона, рассказали в региональном МЧС.

Глава краевого Минздрава Юрий Литвинов в своем телеграм-канале сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще пять – в состоянии средней тяжести. Все были доставлены в Невинномысскую городскую больницу.

Он также указал на то, что к лечению привлечены врачи-комбустиологи. Они должны провести экспертизу ожоговых поражений, а также диагностировать сопутствующие патологические состояния. За состоянием пострадавших установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Кроме того, двое пострадавших будут переведены на лечение в краевое медицинское учреждение, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. По его словам, среди тех, кто получил ранения, трое сотрудников кафе, а также семья из пяти человек.

Он поручил главам округом оперативно проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в других точках общепита и объектах, где используется газобаллонное оборудование.

"Нельзя допустить, чтобы у нас повторялись такие ЧП", – заключил Владимиров.

О взрыве газового баллона стало известно 17 января. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сейчас пожар локализован. Региональная прокуратура организовала проверку, кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Пострадали восемь человек, включая троих детей.

