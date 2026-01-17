17 января, 15:05Происшествия
Восемь человек пострадали при взрыве газа в ставропольском кафе
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ставропольского края"
Восемь человек, включая троих детей, пострадали при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
По его словам, возгорание произошло в предприятии общественного питания, которое расположено вдоль трассы "Кавказ".
"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения", – указал Борзов.
Как рассказали РИА Новости в Минздраве региона, пациенты находятся на обследовании, их состояние уточняется. Погибших нет.
Площадь возгорания после взрыва газового баллона составила 150 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, уточнила пресс-служба краевого главка МЧС России.
В свою очередь, региональная прокуратура организовала проверку. После нее будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, также назначены судебные экспертизы, сказали в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Уссурийске. После этого на площади два квадратных метра вспыхнул пожар. Для ликвидации последствий ЧП привлекли 20 сотрудников МЧС и 5 спецмашин.
В результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.
Новости регионов: частный дом полностью разрушен из-за взрыва газа в Уссурийске