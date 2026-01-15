Пострадавшая при взрыве газа в Уссурийске скончалась

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края

Одна из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Уссурийске скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

В ведомстве добавили, что двое пострадавших с ожогами и травмами были доставлены в Центральную городскую больницу Уссурийска. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Третью пострадавшую, которая была доставлена в реанимацию, спасти не удалось.

Взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске Приморского края 15 января. После взрыва на площади 2 квадратных метра вспыхнул пожар. На месте ЧП работали 20 сотрудников МЧС и 5 спецмашин.