15 января, 09:43 (обновлено 15.01.2026 10:21)

Происшествия

Взрыв газа произошел в доме в Уссурийске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

В Уссурийске Приморского края в частном доме произошел взрыв газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время на месте взрыва работают сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома трех человек. Они переданы медикам скорой помощи.

После взрыва на площади 2 квадратных метра вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС проводят тушение огня. К ликвидации ЧП привлечены 20 человек и 5 спецмашин.

В свою очередь, правоохранительные органы рассказали РИА Новости, что одну из пострадавших увезли в реанимацию.

"Бабушка в тяжелом состоянии, но ее откачали, она была в сознании", – уточнили в сообщении.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии. Пострадали 7 человек, в том числе и ребенок. Причина взрыва и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Три квартиры в жилом доме в Первоуральске загорелись после взрыва газа

происшествиярегионы

