15 января, 09:43 (обновлено 15.01.2026 10:21)
Взрыв газа произошел в доме в Уссурийске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
В Уссурийске Приморского края в частном доме произошел взрыв газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, в настоящее время на месте взрыва работают сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома трех человек. Они переданы медикам скорой помощи.
После взрыва на площади 2 квадратных метра вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС проводят тушение огня. К ликвидации ЧП привлечены 20 человек и 5 спецмашин.
В свою очередь, правоохранительные органы рассказали РИА Новости, что одну из пострадавших увезли в реанимацию.
"Бабушка в тяжелом состоянии, но ее откачали, она была в сознании", – уточнили в сообщении.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии. Пострадали 7 человек, в том числе и ребенок. Причина взрыва и обстоятельства случившегося устанавливаются.
