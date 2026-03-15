Сбой зафиксирован в работе Telegram

Сбои фиксируются в работе мессенджера Telegram. Об этом следует из данных, представленных порталом Detector404, который отслеживает неполадки в интернете.

За последние сутки было направлено свыше 8,7 тысячи жалоб. В частности, обращения о проблемах в работе мессенджера поступили от жителей Москвы и Подмосковья, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

Большая часть граждан сообщает об общем сбое. Некоторые наблюдают неполадки с уведомлениями, а также указывают на проблемы в работе мобильного приложения и сайта.

Россияне стали сообщать о неполадках в работе Telegram еще в среду, 11 марта.

Меры по ограничению функционала Telegram в России стали вводиться с 10 февраля. Роскомнадзор заявлял о несоблюдении мессенджером российского закона.

СМИ добавляли, что Telegram могут заблокировать в первых числах апреля. В РКН, в свою очередь, сообщили, что им нечего добавить к этой информации.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призывал граждан меньше беспокоиться о Telegram и активнее изучать мессенджер MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ.

