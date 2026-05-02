Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 12:19

Политика

Володин назвал ФРГ одной из стран, откуда чаще всего переезжают в Россию

Германия является одним из лидеров среди стран, откуда люди переезжают в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в мессенджере МАХ.

В своем посте депутат привел результаты немецких опросов, согласно которым каждый пятый житель ФРГ пребывает в "чемоданном настроении".

"Неудивительно", – констатировал парламентарий.

Вместе с тем Володин обратил внимание и на рост интереса к РФ европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.

"Если на конец октября 2025 года было подано 2 275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3 400. За полгода она увеличилась в 1,5 раза", – указал спикер ГД.

По мнению чиновника, данные показатели свидетельствуют о том, что все больше граждан западных стран не согласны с политикой своих правительств. Более того, они буквально бегут из-за навязываемых неолиберальных ценностей.

"Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россию", – заключил политик.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Он отметил, что многие граждане и даже чиновники недооценивают ситуацию в мире, и предупредил, что иллюзия бесконечного процветания исчезнет.

При этом канцлер не исключил, что подвергнется критике за свои слова. Однако, добавил он, ситуация серьезная, поэтому молчать в данном случае нельзя.

