24 апреля, 09:02Политика
Дмитриев удивился публикациям о росте военной мощи ФРГ
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев удивился публикации о росте военной мощи Германии, сообщает Life.ru со ссылкой на его пост в социальной сети X.
Газета Financial Times ранее написала о "триумфальном возвращении немецкой военной мощи".
"Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок?" – задался вопросом Дмитриев.
Ранее ФРГ объявила о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году. При этом Россия в документе названа "главной угрозой".
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег Германию от возвращения туда, где она уже оказывалась несколько раз в истории. Представитель Кремля добавил, что у европейцев, вероятно, "бежит холодок по спине", когда они узнают о планах страны.