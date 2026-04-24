Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 10:30

Политика

Глава МИД Японии Мотэги заявил о доверительных отношениях с Лавровым

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о доверительных отношениях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Такое мнение он сформировал после ряда встреч, включая визит в Москву в декабре 2019 года.

Как напомнил дипломат, его контакты с российским министром начались на полях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках G20.

"Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения", – цитирует Мотэги РИА Новости.

Глава японского МИД подчеркнул, что намерен продолжать работать над разрешением существующих между двумя странами вопросов.

В начале апреля российское дипведомство выразило протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским разработчиком боевых дронов. Речь идет об инвестиционной сделке, заключенной фирмой Terra Drone Corporation, базирующейся в Токио.

Причем представитель российского дипведомства Мария Захарова еще в марте предупреждала, что любые попытки Токио наладить поставки оружия Киеву будут расценены Москвой как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. По словам дипломата, данная информация лишний раз подтверждает готовность Японии наладить более тесное военное сотрудничество с террористическим киевским режимом, который открыто требует в обмен на дроны оружие для своей армии.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

