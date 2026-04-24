Глава МИД Японии Мотэги заявил о доверительных отношениях с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о доверительных отношениях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Такое мнение он сформировал после ряда встреч, включая визит в Москву в декабре 2019 года.

Как напомнил дипломат, его контакты с российским министром начались на полях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках G20.

"Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения", – цитирует Мотэги РИА Новости.

Глава японского МИД подчеркнул, что намерен продолжать работать над разрешением существующих между двумя странами вопросов.

В начале апреля российское дипведомство выразило протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским разработчиком боевых дронов. Речь идет об инвестиционной сделке, заключенной фирмой Terra Drone Corporation, базирующейся в Токио.

Причем представитель российского дипведомства Мария Захарова еще в марте предупреждала, что любые попытки Токио наладить поставки оружия Киеву будут расценены Москвой как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. По словам дипломата, данная информация лишний раз подтверждает готовность Японии наладить более тесное военное сотрудничество с террористическим киевским режимом, который открыто требует в обмен на дроны оружие для своей армии.