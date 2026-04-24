24 апреля, 17:53

Финансист Морозов: вклады на 3–6 месяцев остаются самыми выгодными для россиян

Наиболее выгодные условия для сбережений сейчас можно найти на депозитах сроком от 3 до 6 месяцев, а не на долгосрочных вкладах. Об этом в беседе с News.ru рассказал финансист Андрей Морозов.

В пятницу, 24 апреля, Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. В таких условиях доходности по краткосрочным вкладам остаются на уровне 13–14%.

Как пояснил эксперт, прибыльность депозитов снизилась с прошлогодних максимумов, поскольку банки заранее заложили в свои предложения возможное смягчение политики ЦБ. Это в том числе позволит избежать резкого снижения ставок по ним.

Морозов также добавил, что вклады сроком до полугода наиболее быстро реагируют на изменения в политике регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки Банк России принял в рамках заседания совета директоров. Основой послужил начавший соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг внутренний спрос.

Данное уменьшение показателя стало 8-м по счету, причем после каждого происходило снижение ставок по срочным депозитам, указывала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, из-за этого граждане стали активнее использовать другие инструменты финансового рынка и накопительные счета.

