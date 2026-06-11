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Политика

Делегация РФ в Вене назвала "коалицию дронов" главным спонсором убийства россиян

Фото: 123RF.com/aapsky

Основными спонсорами гибели мирных граждан России являются европейские участники "коалиции дронов". Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

"Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской "коалиции дронов", возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тысяч БПЛА", – приводит ТАСС слова дипломата.

Всего, по словам Ждановой, Киев получил от иностранных кураторов более 1,5 миллиона беспилотников. При этом ВСУ осуществляют прицельные удары по мирным людям на территории России.

"Вновь акцентируем внимание европейских спонсоров киевского режима: в результате тестирования ваших беспилотных "новинок" гибнут некомбатанты, речь идет о мирных жителях", – добавила Жданова.

Ранее украинский беспилотник ударил по машине с гражданскими в Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина. Кроме того, у жены погибшего зафиксированы осколочные ранения плеча и руки, а его 21-летний сын получил ранение глаза.

Еще один дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь в Крыму. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил травмы.

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