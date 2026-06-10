Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Атаки дронов на столицу продолжаются с 8 июня. На данный момент над городом сбито уже 62 БПЛА.

На фоне усилившейся угрозы в аэропорту Домодедово были введены ограничительные меры. Авигавань выполняет рейсы по согласованию с соответствующими органами.