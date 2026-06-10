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10 июня, 21:54

Спорт

Баскетбольный ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Баскетбольный клуб ЦСКА разгромил казанский УНИКС со счетом 102:76 в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал чемпионом турнира. Встреча прошла в Казани.

Серия завершилась со счетом 4-0 в пользу армейского клуба, который завоевал титул в 13-й раз.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 23 очка. В составе УНИКСа больше всех очков записал на свой счет Элайджа Стюарт – 20.

В первом раунде лиги ЦСКА обыграла красноярский "Енисей" (3-0), в полуфинале оказалась сильнее "Локомотива-Кубани" (4-1). Казанский клуб, в свою очередь, в предыдущих стадиях выбил МБА (3-0) и "Зенит" (4-3).

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место, УНИКС стал вторым. Армейский клуб остается рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству титулов, а УНИКС в шестой раз стал серебряным призером турнира.

Ранее форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс повторил рекорд НБА по числу игр в регулярных чемпионатах. Матч против "Майами Хит" завершился победой его команды со счетом 134:126, а сам Джеймс оформил трипл дабл (19 очков, 15 подборов, 10 передач).

За карьеру он четырежды становился чемпионом лиги, а также по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона и финальной серии плей-офф.

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