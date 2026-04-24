Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 17:42

Транспорт

Мероприятия к открытию летней навигации пройдут на речных вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Северном и Южном речных вокзалах 25 апреля состоится празднование в честь открытия нового сезона речной навигации, передает пресс-служба столичного Дептранса.

"В эту субботу приглашаем на традиционное празднование открытия нового сезона летней речной навигации. Посетителей ждет увлекательная программа для всей семьи", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Жителей и гостей Москвы ждут: мастер-классы, квизы, игротеки, выставки костюмов работников морского флота, судоходных моделей кораблей и судов. Также граждан ожидают: концертная программа, диджей-сеты, выступления артистов проекта "Музыка в метро", а также вечернее шоу и раздача угощений с горячим чаем. При этом для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Ликсутов напомнил, что только с начала текущего года на Северном и Южном речных вокзалах провели свыше 200 мероприятий, которые посетили более 500 000 человек.

Ранее сообщалось, что в параде судов, посвященному открытию летнего сезона речной навигации, приняли участие 9 кораблей. Процессию возглавило электросудно "Серебрянка", выпущенное в 2023 году для круглогодичной работы в ледовых условиях. За ним следовал первый в столице прогулочно-экскурсионный теплоход на электрической тяге "Стрельна". Участие в параде также приняли суперъяхта "Примавера", яхта "Бон Вояж", теплоходы "Москва 61", "Снегири", "Благодать", "Счастье" и "Юнга".

транспортгород

