Новости

Новости

24 апреля, 18:49

Суд отправил главу иркутского отделения "Яблока" под арест за употребление наркотиков

Фото: yabloko.ru

Суд назначил председателю иркутского отделения партии "Яблоко" Григорию Грибенко 12 суток административного ареста за употребление наркотиков без назначения врача. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Грибенко предложили пройти медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения, однако тот отказался. При этом у него наблюдались "нарушение речи и поведение, не соответствующее обстановке".

В ходе судебного заседания мужчина частично признал вину, уточнив, что отказался от медосвидетельствования, так как у полицейских не было оснований для направления его на эту процедуру. Грибенко также обязали пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании.

Ранее в суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.). Его обвиняют в пропаганде запрещенных веществ через интернет. Поводом стали размещенные в открытом доступе треки "Никотин", "Бардак", "В неадеквате", "Ананасовый сироп", "На Рахате", "Кайфули", "Кодинг/шнейне" и "Хулиган".

