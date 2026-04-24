Суд отправил главу иркутского отделения "Яблока" под арест за употребление наркотиков

Суд назначил председателю иркутского отделения партии "Яблоко" Григорию Грибенко 12 суток административного ареста за употребление наркотиков без назначения врача. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Грибенко предложили пройти медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения, однако тот отказался. При этом у него наблюдались "нарушение речи и поведение, не соответствующее обстановке".

В ходе судебного заседания мужчина частично признал вину, уточнив, что отказался от медосвидетельствования, так как у полицейских не было оснований для направления его на эту процедуру. Грибенко также обязали пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании.

