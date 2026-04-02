В Москве задержали курьера с марихуаной при попытке пройти в больницу

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли попытку проноса наркотиков в медицинское учреждение на 11-й Парковой улице на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил во время патрулирования, после чего правоохранители оперативно прибыли на место. По словам сотрудников охраны больницы, подозрение вызвал мужчина, представившийся курьером. При досмотре его вещей были обнаружены запрещенные вещества.

Его задержали и передали следственно-оперативной группе. В присутствии понятых у мужчины изъяли несколько полимерных пакетов с веществом, которые были спрятаны внутри упаковки с лапшой быстрого приготовления.

Задержанного доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной.

Ранее в Москве задержали группу подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере и изъяли у них более 5 килограммов каннабиса. Среди задержанных оказались двое москвичей 2000 и 2003 годов рождения, а также иностранец 1998 года рождения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.