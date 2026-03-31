Более 5 кг каннабиса изъяли у троих мужчин в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Оперативники уголовного розыска Пресненского района Москвы задержали группу подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере и изъяли у них более 5 килограммов каннабиса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Ведомство уточнило, что случай произошел на Большой Никитской улице. Среди задержанных оказались двое москвичей 2000 и 2003 годов рождения, а также иностранец 1998 года рождения.

В рамках обыска полицейские изъяли два строительных мешка с более 2 килограммов наркотиков, сумку с контейнером и 7 пакетами, три самодельные папиросы. Общий вес составил более 5 килограммов.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее крупную партию наркотиков нашли в Москве в посылке из Таиланда. Примерно килограмм тетрагидроканнабинола, упакованного в банки от воска для укладки волос, выявили сотрудники ФТС России во время таможенного контроля. В результате из Москвы продукция была отправлена заказчику в Новгород.

