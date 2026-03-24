24 марта, 10:29

Крупная партия наркотиков найдена в Москве в посылке из Таиланда

Фото: пресс-служба ФТС России

Крупная партия наркотиков найдена в Москве в посылке из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Примерно килограмм тетрагидроканнабинола, упакованного в банки от воска для укладки волос, выявили сотрудники ФТС России во время таможенного контроля. В результате из Москвы продукция была отправлена заказчику в Новгород. Во время получения товара злоумышленника задержали.

Задержанным оказался 33-летний мужчина, который не раз был судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. По данным ведомства, злоумышленник собирался распространять запрещенные вещества на территории Новгородской области.

По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Также не исключается пожизненное лишение свободы.

Ранее правоохранители пресекли поступление на наркорынки более 65 тысяч разовых доз метадона. Предварительно, данным бизнесом руководил гражданин ближнего зарубежья. Он неоднократно приезжал в Россию и изготавливал наркотик в арендованных домах. После синтетический опиоид продавался как в России, так и в Белоруссии.

Подозреваемый и его сообщница были задержаны в Чеховском районе Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Фигурантов арестовали.

"Московский патруль": полиция Подмосковья изъяла более 4 тонн наркотиков за год

