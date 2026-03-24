В Москве отремонтировали 35 жилых домов с декоративными медальонами на фасадах

В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве обновили 35 жилых домов, на фасадах которых установлены декоративные медальоны, передает портал мэра и правительства столицы.

Данные элементы представляют собой рельефы в круглых или овальных рамах. Работы, в частности, затронули жилой дом на Малой Остроумовской улице.

Он был построен в 1924 году по индивидуальному проекту, став частью ансамбля. В 1939-м его надстроили. Здание сочетает черты конструктивизма и неоклассики. В частности, первые 2 этажа визуально выделены массивными пилястрами, а между окнами на 3-м размещены пилястры и медальоны.

Главный фасад на уровне 4–6-го этажей украшен двумя рядами балконов с балясинами, тумбами и пилястрами. Фасад разделен на части небольшой нишей между 1-м и 2-м этажами, балюстрадой под окнами 4-го и массивным карнизом, который отделяет антресоль от основного объема. По краям здания находятся въездные арки.

Капремонт по индивидуальному проекту, учитывающему особенности здания и его цветовую гамму, там был проведен в 2022 году. Мероприятия включали в себя очистку плоскости от загрязнений, удаление отслаивающихся частей штукатурки, заделку трещин и обработку мест намокания антигрибковым составом. Параллельно с этим шел ремонт балконных плит, а также обновление тумбы и балюстрады.

В рамках финального этапа специалисты нанесли новый штукатурный слой и современную акриловую краску, устойчивую к перепадам температуры. Основной фасад было решено окрасить в цвет "банановое мороженое", а архитектурные элементы выделить белым цветом. Обновление также получила штукатурка оконных откосов и входов.

Следующий дом, попавший в данную программу, также был отремонтирован в 2022 году. Им стало сооружение, выполненное в стиле советской неоклассики и имеющее переменную этажность, находящееся на улице 1812 года.

Здание, выделяющееся лепными медальонами с цветочным орнаментом, было возведено в 1954 году по проекту архитекторов Семена Иоффе и Сергея Кучанова.

Уличный фасад здания разделен на 3 нижних этажа, оформленных рустом, и верхние этажи, покрытые крупной плиткой, с межэтажным поясом. Простенки верхнего этажа украшены лепными медальонами, а вертикальные оконные проемы 5–7-го этажей объединены арочными наличниками и декорированы пилястрами с капителями и растительными орнаментами.

Балконы с балюстрадой, в свою очередь, дополнены гипсовой лепниной. Въезд во двор осуществляется через две проездные арки, оформленные порталами с замковыми камнями. Завершает здание широкий многопрофильный карниз.

Индивидуальный подход позволил сохранить исторический облик объекта. Рабочие заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку и привели в порядок лепнину. На завершающем этапе 3 нижних рустованных этажа дома были оштукатурены и окрашены в бежевый цвет, верхние фасады гидрофобизированы для защиты от атмосферных воздействий. Лепнина, включая медальоны, также была окрашена в бежевый цвет.

Затронули мероприятия и подъезды. Там покрасили стены и потолки, отремонтировали сколы ступеней и ограждения, а также установили новые стальные почтовые секции. Подвальное помещение вместе с тем было расчищено.

В свою очередь, аналогичные работы в доме на Мироновской улице были проведены в 2025 году. Сооружение в стиле советской неоклассики, украшенное медальонами с колосьями и звездами, появилось в 1955-м.

Причем проект здания предусматривал демонстрацию года возведения на парадном фасаде путем добавления герба. Нижняя часть лицевой стороны задекорирована рустом, верхняя – барельефами, колоннами с капителями и карнизом с дентикулами.

Три ризалита в виде портиков с рустом расположены на уровнях с 1-го по 7-й этаж, а два пилястра с вазами находятся на высоте 5–7-го этажей. Завершает композицию четыре полуколонны на 8–10-м этажах.

В ходе реставрации были проведены работы по обновлению крыши и замене инженерных систем. Фасадные мероприятия начались с очистки и промывки поверхностей. Мастера выполнили локальный ремонт кирпичной кладки и защитили стены от негативного воздействия погодных условий. Зданию вернули его исторический облик, окрасив оштукатуренные части в цвет "светло-коричневый ясень". Лепные элементы, такие как венки, чаши, колосья и звезды, были тщательно отреставрированы.

Входные группы оснастили современными дверями, а также смонтировали новую систему внешнего водостока и обновили магистрали водоотведения. Скатную крышу покрыли новой обрешеткой и наладили температурный режим в чердачных помещениях. Деревянные элементы обработали огнебиозащитными средствами.

Ранее специалисты приступили к ремонту подъездов многоквартирных домов. Уточнялось, что в столице сформирован единый подход к проведению ремонта этих помещений. В частности, в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах.