Работы по капремонту крыш жилых домов стартовали в Москве

В Москве начались работы по капитальному ремонту крыш жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что работы будут проводиться в рамках региональной программы капитального ремонта. По его словам, данный проект является одним из самых масштабных как в России, так и в мире.



В программу вошли свыше 30 тысяч домов, общая площадь которых составляет более 320 миллионов квадратных метров. За время реализации проекта было приведено в порядок примерно 9,5 тысячи крыш.

В этом году специалисты отремонтируют свыше 850 крыш, в том числе в центре, на юге и западе Москвы. Им предстоит не только заменить кровельное покрытие, но и привести в порядок стыки плит, ограждений и мест примыкания крыш к фронтонам и карнизам.



Комплекс городского хозяйства подчеркнул, что ремонт плоских крыш относится к сезонным работам, поэтому они проводятся при плюсовой температуре.

Сперва специалисты убирают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если ее нужно отремонтировать, тогда конструкцию вновь частично отливают или полностью заменяют. После этого сверху укладывается полимерно-битумный материал, благодаря которому крыша выдерживает перепады температур.



При этом скатные металлические крыши обновляются круглогодично. Во время работ старое покрытие заменяется оцинкованным металлом. Также утепляется чердачное перекрытие, в результате чего повышает энергоэффективность здания.

Ранее специалисты приступили к ремонту подъездов многоквартирных домов. Уточнялось, что в столице сформирован единый подход к проведению ремонта этих помещений. В частности, в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах.

