На Москворецкой набережной начались дорожно-ремонтные работы

Работы по ремонту дорожного покрытия стартовали на Москворецкой набережной в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Протяженность участка составляет более 1 километра, а площадь подлежащего замене полотна – более 22 тысяч квадратных метров. В работах задействованы 115 специалистов и 65 единиц техники, в том числе асфальтоукладчики, самосвалы, фрезы и катки.

До этого асфальт тут меняли в 2022 году. При этом гарантийный срок на дорожное покрытие составляет три года.

Ремонтные работы проводятся в несколько этапов. Сначала специалисты убирают старое покрытие, потом обновляют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Уже после этого они укладывают новый асфальт и наносят на него разметку.

Работы, как правило, проводятся в ночные часы, когда машин на дорогах меньше.

Ранее асфальт начали менять на Третьем транспортном кольце. Сейчас ремонт проводится на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Будет обновлено и дорожное полотно на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.