Путин заявил, что срок давности неприменим только к преступлениям против человечности

Принцип срока давности не должен применяться только в отношении преступлений против человечности. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Глава государства сделал это заявление в контексте обсуждения восстановления срока давности по некоторым сделкам, включая приватизационные.

"Есть только <...> один вид преступлений, к которому <...> не должны <...> применяться принципы срока давности, – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим", – привело слова президента RT.

Ранее Путин назвал преступления нацистов не имеющими срока давности. Он подчеркнул, что совершенные злодеяния получили однозначную оценку во время Нюрнбергского трибунала, чьи нормы и принципы остаются актуальными и сегодня.

Позднее российский лидер подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв. Теперь за такие действия грозит штраф до 3 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет.