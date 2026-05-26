Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 13:56

Общество

ГД приняла закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета иностранцев

Фото: 123RF.com/lsantilli

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о штрафах для владельцев гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Изменения внесут в КоАП России. Для владельцев отелей вводятся штрафы за нарушение срока подачи уведомления о прибытии или убытии иностранца или лица без гражданства в ФМС. Если оно будет просрочено не более чем на один рабочий день, штраф составит 80–100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – 160–200 тысяч.

Нарушение срока предоставления уведомления более чем на один рабочий день повлечет штраф 400–500 тысяч рублей. Более того, если владелец гостиницы нарушит срок предоставления информации о нескольких заселяющихся или выселяющихся иностранцах, то административная ответственность наступает для каждого иностранного гражданина по отдельности.

Также законом вводятся штрафы за нарушение срока предоставления сведений о регистрации и снятия с регистрационного учета гражданина России по месту пребывания. За нарушение срока на одни сутки будет предупреждение или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, на более чем сутки – штраф от 250 до 750 тысяч, за повторное нарушение – от 40 до 60 тысяч.

Для владельцев отелей в Москве и Санкт-Петербурге вводятся отдельные санкции за нарушение правил регистрационного учета россиян. За нарушение срока предоставления уведомления на сутки последует предупреждение или штраф 25–40 тысяч, на более чем сутки – 300–800 тысяч, за повторное нарушение – 50–70 тысяч.

Ранее в ГД внесли проект, разрешающий россиянам оформлять регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Авторы инициативы указали, что действующее законодательство не позволяет регистрироваться в апартаментах и других нежилых помещениях, даже если они фактически пригодны для постоянного проживания. Парламентарии считают, что это нарушает конституционные права граждан.

Адвокат рассказал, можно ли туристам вернуть деньги за испорченную в отеле одежду

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика