ГД приняла закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета иностранцев

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о штрафах для владельцев гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Изменения внесут в КоАП России. Для владельцев отелей вводятся штрафы за нарушение срока подачи уведомления о прибытии или убытии иностранца или лица без гражданства в ФМС. Если оно будет просрочено не более чем на один рабочий день, штраф составит 80–100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – 160–200 тысяч.

Нарушение срока предоставления уведомления более чем на один рабочий день повлечет штраф 400–500 тысяч рублей. Более того, если владелец гостиницы нарушит срок предоставления информации о нескольких заселяющихся или выселяющихся иностранцах, то административная ответственность наступает для каждого иностранного гражданина по отдельности.

Также законом вводятся штрафы за нарушение срока предоставления сведений о регистрации и снятия с регистрационного учета гражданина России по месту пребывания. За нарушение срока на одни сутки будет предупреждение или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, на более чем сутки – штраф от 250 до 750 тысяч, за повторное нарушение – от 40 до 60 тысяч.

Для владельцев отелей в Москве и Санкт-Петербурге вводятся отдельные санкции за нарушение правил регистрационного учета россиян. За нарушение срока предоставления уведомления на сутки последует предупреждение или штраф 25–40 тысяч, на более чем сутки – 300–800 тысяч, за повторное нарушение – 50–70 тысяч.

Ранее в ГД внесли проект, разрешающий россиянам оформлять регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Авторы инициативы указали, что действующее законодательство не позволяет регистрироваться в апартаментах и других нежилых помещениях, даже если они фактически пригодны для постоянного проживания. Парламентарии считают, что это нарушает конституционные права граждан.