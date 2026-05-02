Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 17:12

Туризм

Более 78 тысяч гостиничных номеров построят в России благодаря льготным кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По его словам, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развитие туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики – от транспорта до дорожного строительства, что напрямую влияет на стоимость поездок.

Чернышенко также отметил, что для контроля за ценами в отрасли при правительстве создана специальная рабочая группа под руководством главы Минэкономразвития. Она отслеживает отклонения стоимости услуг, и при превышении пороговых значений подключаются профильные ведомства, включая ФАС и региональные власти, чтобы удерживать цены в рамках экономически обоснованного уровня.

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Его можно найти в главном меню и разделе "Мои планы". На первом этапе нужно выбрать город или регион России, который человек хочет посетить. Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – семь дней.

Читайте также


туризм

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика