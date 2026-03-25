Сергунина сообщила о запуске ИИ-конструктора путешествий на Russpass

В туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Его можно найти в главном меню и разделе "Мои планы", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Благодаря обновлению планирование путешествий на Russpass стало еще комфортнее. Пользователь заполняет анкету, а система на основе ответов составляет полноценные маршруты с учетом даты поездки, расстояния между достопримечательностями и других параметров", – отметила Сергунина.

На первом этапе нужно выбрать город или регион России, который человек хочет посетить. Для тех, кто еще не определился, предусмотрена функция "Подобрать случайное направление". География сервиса постоянно расширяется.

Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – семь дней.

Далее пользователю предложат рассказать, с кем он отправится в поездку (самостоятельно, вдвоем, с друзьями или детьми) и как предпочел бы провести время. Среди тематических категорий – "Активный отдых", "Гастрономия", "Культура и искусство", "История и архитектура", "Наука и образование".

По итогам опроса система сформирует до шести готовых маршрутов. В каждом будут перечислены рекомендованные места с фотографиями, а также доступна карта с планом прогулки. Детали опишет персональный помощник Москот.

Есть возможность дополнить план поездки: поменять порядок локаций и добавить в этот список другие, забронировать жилье и заранее купить билеты на предложенные мероприятия. Подборка автоматически сохранится в разделе "Мои планы" после нажатия на кнопку "Построить маршрут".

Ранее Russpass стал первым в России туристическим сервисом, в котором ИИ дает комплексные персональные рекомендации для путешественников. Они появляются в личном кабинете, а также в ключевых разделах сервиса.

В национальном туристическом сервисе Russpass собрано больше 70 тысяч предложений – отели, музеи, культурные события. На сегодняшний день к нему обратились уже около 107,5 миллиона раз.

Новые туристические маршруты формируются в том числе благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство".

Ранее сообщалось, что кинопарк "Москино" стал одним из самых популярных современных туристических объектов Москвы. Вторым по посещаемости местом в городе назван Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Туристы интересуются смотровой площадкой Panorama 360 в башне "Федерация".

Также путешественников привлекают парк "Зарядье" и мультимедийный объект "Матрешка Москвы". Помимо этого, популярностью в Москве пользуются гастрономические пространства, арт-кластеры и семейные парки.

