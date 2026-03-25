Депутат ГД Картаполов призвал расширить каталог целей для ответного ядерного удара

Россия должна расширить перечень целей для возможного ответного ядерного удара в случае размещения соответствующего оружия на территории европейских стран. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Появляются в условной Швеции или в Польше объекты с ядерным оружием, которые являются прямой и непосредственной угрозой для нашей страны. Мы что должны делать? Первое, что мы должны делать, – это уточнить каталог целей для нанесения ответного или ответно-встречного удара стратегическими ядерными силами. То есть эти объекты, которые появятся в Швеции, Польше или других европейских странах, автоматически становятся объектами поражения", – пояснил депутат.

При этом парламентарий обратил внимание на отсутствие понимания у западных политиков рисков, связанных с размещением на своей территории военных объектов с ядерным оружием. По его словам, данная техника обладает совершенно иной мощью по сравнению с обычной.

"Поражение вот этого объекта неминуемо повлечет за собой поражение значительной части территории этой страны со всей инфраструктурой, с населением", – заключил Картаполов.

О том, что страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России, предупреждал ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, западные государства используют мнимую российскую угрозу для обоснования своей враждебной политики и наращивания ядерного потенциала.

В частности, Франция начала расширять географию "совместных ядерных миссий", а Британия договорилась с США о доступе к их ядерному оружию. Москва в то же время остается открытой к диалогу о стратегической стабильности и контроле над вооружениями.