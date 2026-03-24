Постпред РФ Гатилов заявил, что НАТО готовится к сценарию ядерного удара по России

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на постпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, западные страны лицемерно используют мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики.

"Все эти действия идут в русле планомерного наращивания возможностей по реализации стратегии "совместного ядерного планирования" с целью предусмотреть скоординированный ядерный удар по общему противнику. Как вы понимаете, таковым "коллективный Запад", не скрывая это, рассматривает Российскую Федерацию", – отметил Гатилов.

Он также указал, что все большее число неядерных государств – членов НАТО оказываются вовлечены в схемы "общеевропейского ядерного сдерживания". В частности, Франция расширяет географию применения концепции "совместных ядерных миссий". Британия договорилась с США о получении доступа к размещаемому на их территории американскому ядерному оружию.

Постпред напомнил, что ядерное оружие США уже размещено в четырех европейских странах НАТО и Турции. Если Запад реализует свои новые планы, то расширится география стран, от которых для России будут исходить существенные ядерные риски.

"Это в очередной раз подтверждает императивность учета нами в своем стратегическом планировании всего ядерного потенциала НАТО. Соответственно, любые будущие договоренности в сфере контроля над вооружениями должны подразумевать участие в них Великобритании и Франции", – добавил Гатилов.

Дипломат отметил, что РФ по-прежнему открыта к возобновлению диалога о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. Однако это возможно при условии нормализации двусторонних отношений с США и устранения в них многочисленных "раздражителей", а также при готовности Вашингтона уважать законные интересы Москвы в области безопасности.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на "разбой и беспредел", направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во "внутренние воды" НАТО с использованием всех необходимых средств.

Посол РФ в Осло Николай Корчунов отмечал, что страны НАТО планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. Так, многие государства Альянса, в том числе Норвегия, переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение".