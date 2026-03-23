Генсек НАТО заявил, что Зеленский готов к мирному соглашению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает News.ru со ссылкой на CBS News.

По словам Рютте, во время их полуторачасовой беседы в Лондоне Зеленский заявил, что хочет донести свою готовность к соглашению до России. Однако надо убедиться, что Москва пойдет навстречу.

Генсек НАТО добавил, что усилия американского лидера Дональда Трампа имеют решающее значение по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский заявлял, что предпочитает продолжение боевых действий "плохому миру". Он подчеркнул, что не примет мирное соглашение на унизительных для страны условиях.

Украинский лидер также отмечал, что отказывается выводить украинские формирования из Донбасса для урегулирования конфликта. Он назвал это "чушью собачьей".

