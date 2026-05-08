Эксперт Гинцбург: дети и пожилые – в группе риска по хантавирусу

Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 21:11

Общество
Эксперт рассказал, кто находится в группе риска по хантавирусу

Дети до 7–8 лет и пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет могут заразиться хантавирусом. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, у детей иммунная система еще не сформирована, в том время как у пожилых людей она функционирует уже не так эффективно.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. В ВОЗ сообщили, что от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

Предположительно, заболевание могло распространиться от семейной пары из Нидерландов, которая заразилась от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине.

В ВОЗ при этом сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Пациентов с подозрением на хантавирус госпитализировали в странах Западной Европы

