Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

08 мая, 19:36

Транспорт

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться в городском транспорте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться в городском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Прямой эфир начнется 9 мая в 10:00. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что трансляцию покажут в высоком разрешении на более чем 34 тысячах медиакранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах.

Кроме того, по словам Ликсутова, впервые парад Победы увидят пассажиры пригородных маршрутов проекта "Москва – область".

Также с 8 по 14 мая включительно горожане смогут посмотреть тематический эфир, благодаря которому они узнают о роли московского метро в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Помимо этого, пассажиры в рамках тематического эфира смогут увидеть станции, которые были архитектурно оформлены в честь Победы в ВОВ, включая "Новокузнецкую". Во время трансляции зрители смогут полюбоваться памятниками, которые посвящены участникам ВОВ, в том числе обелиском "Москва – город-герой".

Более того, запланирован показ познавательных роликов, которые были разработаны ко Дню Победы партнерами столичного Дептранса.

В этом году в параде Победы на Красной площади не будут участвовать колонны военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. При этом Владимир Путин традиционно выступит с речью.

Движение ограничат в Москве в связи с празднованием Дня Победы

