Философ Эпштейн попал в реестр иноагентов

Фото: legion-media.com/Ведомости/PhotoXPress.ru/Максим Стулов (Михаил Эпштейн признан в РФ иноагентом)

Минюст России внес философа Михаила Эпштейна, проживающего за пределами страны, в реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте министерства.

По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей. Кроме того, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организации из перечня иностранных и международных, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

"Взаимодействует с иностранными агентами, а также организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – добавили в Минюсте.

В реестр также были внесены экс-глава реготделения "Открытой России" в Тюмени Антон Михальчук, советско-американский ученый Игорь Ефимов, активисты Андрей Агапов и Евгений Малюгин. Все они, проживая за пределами РФ, распространяли недостоверную информацию о политике российских властей.

В частности, Агапов призывал к нарушению территориальной целостности страны и отождествлял Россию с террористической организацией, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Он также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, включенных в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

"<…> Выступал против специальной военной операции на Украине. Содействовал сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины", – добавили в министерстве.

Ефимов, в свою очередь, принимал участие в распространении материалов иноагентов и организаций из упомянутого перечня, взаимодействовал с такими организациями.

Малюгин выступал против спецоперации на Украине. Он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также участвовал в создании материалов организаций, включенных в перечень.

Михальчук принимал участие в создании и распространении сообщений иноагентов, а также участвовал в распространении материалов организаций, включенных в перечень. Помимо этого, он взаимодействует с аналогичной организацией.

Минюст также внес в реестр новостной ресурс Cyprus Daily News, который принимал участие в распространении материалов иностранных агентов и упомянутых организаций из перечня, распространял недостоверную информацию о политике властей, выступал против СВО. Владельцем ресурса является лицо, проживающее за пределами РФ и сотрудничающее с иностранным агентом.

Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Ранее защита рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), который находится в розыске, обжаловала обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. По словам адвоката, в апелляционной жалобе указаны допущенные, по мнению защиты, нарушения Уголовного кодекса РФ при назначении наказания.