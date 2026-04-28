Защита Моргенштерна обжаловала его штраф по делу о нарушении закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн, признан в РФ иноагентом)

Защита рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), находящегося в розыске, обжаловала обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ильдара Исламова.

"Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый, которым просим оправдать. Это наша последовательная позиция", – заявил собеседник агентства.

Также адвокат отметил, что в апелляционной жалобе указаны допущенные, по мнению защиты, нарушения Уголовного кодекса РФ при назначении наказания.

Ранее Моргенштерн был заочно приговорен к штрафу в 7 миллионов рублей за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Решение было вынесено с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры по статье 330.1 УК РФ.

Отмечается, что музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжал распространять в соцсетях публичные сообщения и материалы без указания на соответствующий статус.