Суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей экс-депутата Госдумы Исаева

Суд в Краснодаре изъял у бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева 18 миллиардов рублей и акции четырех компаний, признав это имущество эквивалентом ущерба от коррупционных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

В доход государства обращены акции АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания" и АО "Апшеронскрайгаз". Поводом стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные Исаевым в период его полномочий в Госдуме V созыва (2007–2011 годы).

Пользуясь депутатским статусом, он обеспечил подконтрольному ООО "Статус" выкуп по льготной цене высоколиквидной городской земли. Взамен предполагалось строительство и безвозмездная передача городу социальных и инженерных объектов, однако обязательства не были выполнены, а территории перераспределили среди аффилированных лиц.

Суд установил, что на незаконно полученные средства Исаев возвел в Краснодаре жилые районы "Европея" и "Немецкая деревня", а также гостиничный комплекс Marriott. Жилье было продано третьим лицам, отель записан на компанию сына. С 2007 года коррупционные доходы направлялись на капитализацию бизнеса и скупку новых активов, часть которых оформлялась на родственников и доверенных лиц.

Ранее суд постановил изъять в доход государства земельные участки и недвижимость на курорте Архыз общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Было установлено, что бывшие чиновники Архызского сельского поселения незаконно вывели федеральные земли, подделав документы. Участки оформлялись на родственников и знакомых.