Причиной смерти артиста Ляпидевского стали осложнения после COVID-19

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стали осложнения, вызванные COVID-19. Об этом сообщила его семья в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, за долгую жизнь организм артиста накопил множество проблем со здоровьем. Причем болезни обострились после заражения коронавирусом, который негативно повлиял на работу органов.

"После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас", – добавил он.

О смерти Ляпидевского стало известно 28 апреля. Ему было 89 лет. Похороны планируется провести на Новодевичьем кладбище. Дата пока не известна.

Ляпидевский был сыном знаменитого полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. В театр он попал случайно, по совету друга.

Сыграл множество ролей, в том числе Духа окровавленной графини и царя Салтана, влюбленного Аладдина и циника Дон Жуана, Критского быка и русского Медведя, Антифола Сиракузского и ослика Иа.