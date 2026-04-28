Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 17:30

Культура

Причиной смерти артиста Ляпидевского стали осложнения после COVID-19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стали осложнения, вызванные COVID-19. Об этом сообщила его семья в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, за долгую жизнь организм артиста накопил множество проблем со здоровьем. Причем болезни обострились после заражения коронавирусом, который негативно повлиял на работу органов.

"После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас", – добавил он.

О смерти Ляпидевского стало известно 28 апреля. Ему было 89 лет. Похороны планируется провести на Новодевичьем кладбище. Дата пока не известна.

Ляпидевский был сыном знаменитого полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. В театр он попал случайно, по совету друга.

Сыграл множество ролей, в том числе Духа окровавленной графини и царя Салтана, влюбленного Аладдина и циника Дон Жуана, Критского быка и русского Медведя, Антифола Сиракузского и ослика Иа.

Читайте также


культура

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика