Тела еще двух человек найдены после схода лавины на руднике в Бурятии

Фото: МАХ/"Следком"

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее из-под завалов снега извлекли тело одного человека.

Инцидент произошел во время проведения работ по расчистке технологической дороги на руднике. Шесть из девяти рабочих оказались под завалами после схода снега. Трое смогли выбраться самостоятельно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

На месте проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы 60 человек и пять единиц спецтехники. Также из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из пяти человек.